ONU : l'ancien Cemga Birame Diop nommé conseiller militaire au Département des opérations de paix
Publié le mercredi 26 mai 2021

A travers un communiqué de presse, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé mardi la nomination du général Birame Diop, ancien Chef d’Etat-major Général des armées (Cemga) au poste de conseiller militaire au Département des opérations de paix (Dpo).



Un peu plus d’un mois après avoir passé le témoin au Général de corps d’armée Cheikh Wade à la tête de l’armée sénégalaise, le Général Birame Diop débarque aux Nations-Unies. Il vient d’être nommé conseiller militaire au Département des opérations de paix (DPO). Le soldat sénégalais succède ainsi au lieutenant-général Carlos Humberto Loitey de l’Uruguay, à qui le Secrétaire général de l’Onu « est reconnaissant de son dévouement au service de l’Organisation et de son importante contribution à l’avancement des travaux des composantes militaires dans les opérations de paix et au renforcement du partenariat avec les troupes des pays contributeurs ».

Ledit communiqué précise que « le lieutenant-général Diop apporte avec lui plus de 30 ans d’expérience militaire, servant actuellement de chef d’état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Il a précédemment occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal et de chef d’état-major de l’armée de l’air. Il a été adjoint et chef des opérations aériennes à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (Monuc) de 2002 à 2003 et a mené une brillante carrière dans les forces armées sénégalaises. Il a été détaché auprès des organisations non gouvernementales partenaires pour le changement démocratique de 2009 à 2013.



Le Général Diop est diplômé de la Royal Air Academy au Maroc et est également titulaire d’un diplôme Air Command and Staff College de l’Université de l’Air aux États-Unis d’Amérique et d’un diplôme War College du French War College. Il parle couramment le français et l’anglais.



A noter toutefois que le lieutenant-général Diop sera accompagné du général de division Maureen O’Brien, d’Irlande, qui a été nommée par le Secrétaire général au poste de Conseiller militaire adjoint.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans diverses opérations de paix, elle sera la première femme officier général à occuper ce poste.

La même source renseigne que le général de brigade Mohammad Nazmul Haque du Bangladesh se joindra à la nouvelle équipe de direction en tant que chef d’état-major du Bureau des affaires militaires.