Week-end noir à Bignona : Abdoul Aziz Ly et Thioune Sall décèdent à la fleur de l'âge Publié le mercredi 26 mai 2021 | Le Soleil

Bignona : La commune de Bignona a vécu un week-end de malheurs. Abdoul Aziz Ly, un jeune commerçant habitant le quartier des Hlm, a été tué, samedi, vers les coups de 21 heures, dans un accident de la circulation. La victime qui se rendait à Ziguinchor sur sa moto, a heurté un tricycle sur l’axe Tobor – Pont Emile Badiane. L’engin qui transportait des noix d’acajou était immobilisé par son propriétaire, à cause d’une panne sur cet axe en état de délabrement et sans éclairage public. Après plusieurs tentatives de le redémarrer, sans succès, le conducteur, selon nos sources, s’est rendu à Ziguinchor à la recherche d’un mécanicien pour la remise en marche du tricycle. À son retour, l’homme a été surpris de constater que sa moto a causé la mort d’une personne. Sur les lieux, il a trouvé les pandores en plein constat. Interpelé par les hommes en tenue, il a avoué être le propriétaire du tricycle à l’origine du fatal accident. Il a été arrêté et conduit à la gendarmerie de Ziguinchor.



Auparavant, dans la soirée, Thioune Sall, gardien de but, a succombé en plein match de football. Habitant le quartier Manguiline, dans la commune de Bignona, le jeune sportif participait à une rencontre contre une équipe de football venue de Ziguinchor, dans le cadre d’un jumelage. Âgé de 21 ans, la victime s’est effondrée sur le terrain après un dégagement. Les tentatives de le tirer d’affaire n’ont pas abouti et il meurt sur le coup. Il a été inhumé, dimanche, dans la commune de Thionk Essyl d’où il est originaire.