Publié le mercredi 26 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais, parvenus mercredi à APA, reviennent sur une diversité de sujets allant de la politique, à l’économie sans oublier les faits de société.



Dans L’Observateur, Khalifa Sall, ancien maire de la capitale et leader de la coalition Taxawu Dakar (Soutenir Dakar) prône le consensus pour le choix du futur maire. « Je ne désignerai personne » martèle-t-il dans les colonnes du journal. Avant d’ajouter : « on ne m’entendra jamais sur le débat de candidature ».



Dans le même sillage, Le Témoin s’interroge sur le candidat de l’Alliance pour la République du président Macky Sall. « Quel capitaine pour l’APR à Dakar ». Le journal dégage trois profils : Abdoulaye Diouf Sarr, actuel ministre de la Santé, Amadou Bâ, ancien ministre de l’Economie et des Finances, et Aboubacar Sadikh Bèye, directeur général du Port.



Sur un autre sujet, la polémique sur l’achat d’un nouvel avion présidentiel neuf ne s’arrête pas. Le Quotidien détaille « les coûts d’une opération ». Selon le journal, l’A320 néo a été acquis à 57 milliards FCFA, tout compris. L’ancien avion « la Pointe de Sarène » a été vendu à 3 milliards FCFA ajoute-t-il.



Après la polémique sur la nécessité de l’achat de l’avion présidentiel, place au « service après vente » assure L’AS. Seydou Guèye, ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République précise que, « ce n’est pas l’avion de Macky Sall, mais bien celui du président de la République du Sénégal ».



Dans tous les cas, « la classe politique est divisée » renseigne Sud Quotidien sur l’achat d’un nouvel avion de commandement présidentiel. « Le Forum civil exige la lumière sur le montage financier » informe le journal



Et dans les colonnes de Vox Populi, son patron Birahim Seck parle, « on ne peut pas continuer à infantiliser les citoyens en voulant se cacher derrière le secret » tonne-t-il dans le même journal.



LES ECHOS parle du contentieux qui oppose la société Ecotra S.A à l’ARMP (l’Autorité de régulation des marchés publics » à la Cour suprême. La société s’offusque d’un marché de 14 milliards gagné puis perdu au profit d’une société chinoise, relatif aux travaux d’aménagement de et de bitumage de la boucle de Kalounayes et les voiries. Le verdict est attendu ce jeudi 27 mai.



Le Soleil consacre un focus sur la nouvelle crise politique au Mali, pays frontalier avec le Sénégal. Dans le journal, le Directeur de Timbuktu Institute, Dr Bakary Samb, alerte sur l’implication de tous les acteurs de la région dans cette crise au Mali. « La sécurité du Mali n’est pas seulement des Maliens, mais celle de tous les voisins, immédiats comme le Sénégal »



En Sport, Record met à sa Une la finale de Ligue Europa ce mercredi à 19h00 Gmt au stade Energa de Gdansk en Pologne, entre Manchester United, favori désigné et Villarreal, outsider, mais qui compte dans ses rangs, son entraîneur Unai Emery, spécialiste de la compétition, qu’il a déjà remportée à trois reprises par le passé avec le FC Séville.



