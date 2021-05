Régulation de l’audiovisuel : Dakar accueille la 8ième Assemblée générale de la Plateforme l’UEMOA et la Guinée - adakar.com

Régulation de l'audiovisuel : Dakar accueille la 8ième Assemblée générale de la Plateforme l'UEMOA et la Guinée

Les Régulateurs de l’Audiovisuel des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tiennent les 27 et 28 mai prochains à Dakar, la huitième Assemblée générale de la Plateforme élargie à la Guinée.



La rencontre de Dakar sera l’occasion d’évaluer le chemin parcouru depuis les Assises de Bamako en février 2019 et de se pencher sur la feuille de route pour les années 2021-2022, selon une source documentaire produite par le Régulateur sénégalais. Plusieurs communications sont au programme de l’Assemblée générale dont celle de M Amadou Abdoulaye Diop, Directeur générale de la Télédiffusion du Sénégal (TDS SA).



D’après le communiqué reçu, seront aussi présentés, le rapport du président sortant le Malien Fodié TOURE, consacré au bilan des activités de la Plateforme et celui du Comité des Juristes Experts en Régulation des Médias et en TIC.



Au terme des travaux de la huitième Assemblée générale, la présidence devrait revenir au Sénégal pour l’exercice 2021-2022. Pendant cette période qui débute ce mois de mai 2021, c’est le CNRA par la personne de M Babacar Diagne qui aura la charge de coordonner les activités de la Plateforme au nom de ses homologues du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger et du Togo.