Sénégal : pour une hausse du budget d'investissement de l'éducation Publié le mercredi 26 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

Cheikh Mbow, Coordonnateur National de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école publique (Cosydep)

Ces trois dernières années, le budget consacré à l’investissement dans l’éducation au Sénégal ne cesse de baisser, a constaté Cheikh Mbow.



Le Directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) a plaidé ainsi pour l’inversement de la tendance afin de mettre fin aux difficultés de l’école sénégalaise.



« Chaque année, on finance de moins en moins l’investissement dans l’éducation. Pourtant, c’est l’investissement qui garantit un environnement approprié de l’éducation », a dit Cheikh Mbow, mardi à Dakar, lors d’un forum clôturant la Semaine mondiale d’action pour l’éducation (SMAE).



Selon lui, en 2021, le budget de l’éducation nationale est de 541,211 milliards de francs CFA, repartis en budget de fonctionnement pour 518,606 milliards et d’investissement à hauteur de 22,605 milliards.



« Contrairement aux années précédentes, le budget d’investissement a connu une baisse durant les trois dernières périodes. De 50,356 milliards en 2019, il est passé à 38,519 milliards en 2020 avant de chuter à un niveau relativement faible de 22,605 milliards », a indiqué le Directeur exécutif de la Cosydep.



Partant de là, il a souligné que la question de la priorisation du secteur de l’éducation et de la formation se pose avec une plus grande acuité si l’on admet que la réponse aux objectifs de diversification, d’amélioration de l’environnement scolaire et de résilience du système, passe par conforter les dépenses publiques d’investissement, de manière considérable.



A propos des difficultés de résilience du système éducatif sénégalais, Cheikh Mbow a déploré la récurrence de la problématique de l’eau, de l’assainissement et de la sécurité dans les écoles.



« Au total, a-t-il révélé, 40% des écoles ne disposent pas de latrines, 2/3 parmi elles n’ont pas d’eau potable et une école sur deux n’a pas de sécurité ».



La Semaine Mondiale d'Action pour l’Education (SMAE) est l'un des principaux points de convergence du mouvement de la société civile. Elle offre aux Coalitions nationales éducation (CNE) l’occasion de déployer des efforts ciblés pour réaliser des changements sur le terrain.



Sous l’égide de la Campagne Mondiale pour l'Education (CME), la SMAE vise à attirer l’attention des pouvoirs publics et autres partenaires sur l’impératif d’offrir à chaque enfant une éducation publique de qualité.



Cette année, la SMAE est axée autour du thème : « Augmentation du financement de l’éducation pour un système éducatif public résilient pendant et post covid-19 ».



