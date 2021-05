Sénégal : un passeur jugé dans l’affaire « Doudou Faye » condamné à deux ans de prison - adakar.com

Sénégal : un passeur jugé dans l'affaire « Doudou Faye » condamné à deux ans de prison Publié le mercredi 26 mai 2021 | RFI

Une condamnation et une relaxe pour deux hommes qui étaient accusés d’avoir organisé le voyage de Doudou Faye. Ce jeune adolescent, qui rêvait de devenir footballeur, était décédé en mer en octobre dernier lors d’une tentative de traversée clandestine vers l’Espagne. Une affaire qui avait suscité une forte émotion dans le pays. Et mardi, le tribunal de Mbour a donc condamné un homme considéré comme un passeur.



Avec notre correspondante de retour de Mbour, Charlotte Idrac



Deux ans de prison dont 8 mois fermes pour Lamine Guèye. Motifs : « mise en danger de la vie d’autrui » et « trafic de migrants ». Mais la relaxe pour son frère Omar Guèye.