News Économie Article Économie Le Togo accueille les états généraux de l’éco, la future monnaie ouest-africaine Publié le mercredi 26 mai 2021 | RFI

Près de 200 invités sont à Lomé dès ce mercredi pour évoquer la nouvelle monnaie, l’éco, décidée le 21 décembre 2019 à Abidjan par les présidents français et ivoirien, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara.



Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé



Il est prévu que cette monnaie remplace à terme le franc CFA dans les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, pour devenir plus tard la monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Comment doit se faire la transition du CFA vers l’éco ? Une question qui suscite tout un débat d’universitaires mais aussi de personnalités politiques et de la société civile en vue de proposer une feuille de route aux chefs d’État et de gouvernement pour les aider dans leur prise de décision.