Le chef de l’ONU appelle à la solidarité avec l’Afrique dans la lutte contre la COVID-19

© Autre presse par DR

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi les pays développés à faire preuve de solidarité avec l'Afrique dans la lutte contre la COVID-19.



"Pour mettre fin à la pandémie, soutenir la reprise économique et atteindre les Objectifs de développement durable, nous devons garantir un accès équitable et universel aux vaccins contre la COVID-19", a-t-il affirmé dans un message pour la Journée de l'Afrique, qui tombe le 25 mai.



Actuellement, il existe un profond déséquilibre dans la distribution des vaccins entre les pays. Les derniers chiffres montrent qu'à ce jour, les pays africains n'ont reçu que 2% des vaccins, a-t-il noté. "En cette Journée de l'Afrique, je renouvelle mon appel aux nations développées pour qu'elles soient solidaires de l'Afrique", a souligné M. Guterres.



La COVID-19 a déclenché une récession mondiale qui a mis en évidence des inégalités et des vulnérabilités profondément ancrées. Elle met en péril les progrès durement acquis en matière de développement dans toute l'Afrique et au-delà, a-t-il ajouté.



La pandémie a également renforcé les facteurs de conflit en augmentant les inégalités et en révélant la fragilité de la gouvernance dans de nombreux pays, notamment en ce qui concerne la fourniture de services de base tels que les soins de santé, l'éducation, l'électricité, l'eau et l'assainissement. L'impact de la pandémie a également été exacerbé par la crise climatique, qui touche de manière disproportionnée les pays en développement, a conclu M. Guterres.