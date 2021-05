Le théâtre des indépendances/Le Sénégal : Léopold Sédar Senghor, le poète président - adakar.com

Léopold Sédar Senghor préférait qu’on retienne de lui le poète, plutôt que le président. Il a pourtant joué le tout premier rôle dans l’indépendance de son pays, le Sénégal.



Le théâtre des indépendances est un podcast théâtral librement inspiré par l'histoire des indépendances africaines, racontée en six épisodes par six « Pères de la Nation ». Une série écrite et mise en scène par Vladimir Cagnolari, produite et captée par le festival Africolor et adaptée par RFI pour une écoute au casque.