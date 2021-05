Achat d’un nouvel avion de commandement: L’opposition crie au scandale - adakar.com

News Politique Article Politique Achat d’un nouvel avion de commandement: L’opposition crie au scandale Publié le mardi 25 mai 2021 | aDakar.com

© Présidence par DR

Présentation du prototype d’Airbus A330 Néo au président Sall

Toulouse, le 30 octobre 2018 - Le Prototype d’Airbus A330 Néo, commandé par le Sénégal, a été Présenté au Chef de l’État, lundi, au siège d’Airbus Industries à Toulouse. Tweet

L’annonce de l’acquisition par l’État du Sénégal d’un nouvel avion de commandement pour le président de la République a été accueillie avec froideur et circonspection par les acteurs politiques de l’opposition.



Dans un communiqué officiel diffusé, lundi 24 mai 2021, par le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, Oumar GUEYE, a annoncé que la République du Sénégal a acquis auprès du fabricant Airbus un avion de commandement de type A320 Neo. La nouvelle a provoqué une série de commentaires et une polémique naissante.



En effet pour l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, l’achat d’un nouvel avion par Macky Sall est en contradiction avec son appel à l’annulation de la dette africaine lors du sommet sur la relance des économies des pays du continent.



"Je n’ai pas les mots pour qualifier l’achat par le Sénégal d’un nouvel avion de commandement pour Macky SALL révélé après le retour d’un sommet où il s’est plaint de dette insupportable dont il cherche l’annulation et de déficit budgétaire contraignant. Le Sénégal est vraiment à plaindre!", a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.



L’ex-chef du gouvernement devenu irréductible opposant soutient par ailleurs que le coût de l’avion de commandement aurait pu permettre de soulager des centaines de milliers de Sénégalais. "Le prix de l’avion de Macky SALL suffit pour remplacer tous les abris provisoires en classes construites en dur par des maçons sénégalais. Education, milliers d’emplois et solution au déficit de balance des paiements sont donc sacrifiés pour le confort luxueux de notre président".



De son côté l’ancien ministre Cheikh Bamba Dièye, président du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël, évoque une contradiction dans les discours du chef de l’État et les actes qu’il pose. Il dénonce les dépenses somptuaires de Macky Sall.



"Pour quelqu’un qui prétend vouloir rationaliser les dépenses de l’état, s’acheter un deuxième avion en moins de 10 ans et un véhicule de luxe dans la même semaine s’apparentent à du cynisme. Et c’est encore plus curieux pour quelqu’un qui est censé boucler son dernier mandat. Macky Sall montre jour après jour qu’il n’a pas compris le message. Vigilance les amis. Vigilance", a écrit Cheikh Bamba Dièye



Officiellement, le prix du nouvel avion de commandement n’a pas été annoncé par le ministre porte-parole du gouvernement. Oumar Guèye évoque le “secret défense“ pour ne pas divulguer le prix d’achat. Cependant, selon la presse, l’avion A320 Neo coûterait plus de 60 milliards FCFA.



Makhtar C.