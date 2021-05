Cherté du loyer à Dakar: La non-application de la loi sur la baisse au banc des accusés - adakar.com

News Société Article Société Cherté du loyer à Dakar: La non-application de la loi sur la baisse au banc des accusés Publié le mardi 25 mai 2021 | pressafrik.com

© Autre presse par DR

Construction des logements

Des Parcelles Assainies à Liberté VI en passant par Sacré Cœur, acquérir un logement à usage d'habitation à moindre coût relève de la gageure. il faudra débourser si c’est une chambre 25.000 à 30.000 FCFA, un studio à 100.000 et un appartement à 150.000 FCFA. Sans compter les deux ou trois mois d’avance exigés par l’agence ou le propriétaire de maison. En pourtant, une loi votée en 2014 avait pour but de soulager les nombreux Sénégalais dont les revenus ne leur permettaient pas d’avoir des logements décents et de parer aux tensions récurrentes entre bailleurs et locataires nées souvent de l’accumulation d’arriérés de location. Que dit cette loi ? Une baisse de 29% pour les loyers inférieurs à 150.000 F CFA, ceux compris entre 150.000 F CFA et 500.000 F CFA, devront diminuer de 14%. Pour ceux supérieurs à 500.000 F CFA, la baisse est estimée à 4%.



Mais, hélas ! « Les mesures d'application de cette dite loi n'ont pas été instaurées. Il n y a pas eu de suivi et les propriétaires-bailleurs n'ont rien respecté, du moins la plupart d'entre eux », regrette madame Ndeye Fatou Ndiaye , initiatrice d'une pétition « Baissez le loyer à Dakar », lancée en septembre 2020. Qui, d’ailleurs est à 3219 signatures sur les 5000 demandés.



Présentement dans la relation client conseillère-commerciale depuis plus de 5 ans, madame Ndeye Fatou Ndiaye a été elle-même confrontée à ces bailleurs qui ne voulaient pas respecter la loi. Donc pour leur faire entendre raison, elle a décidé de lancer une pétition. Qui selon elle «pourrait être un moyen de réveiller les autorités, de faire réagir face à cette anarchie liée à la location au Sénégal. Si tout le monde se plaint et que personne n’agit pour moi rien ne bougera.»



A la question à savoir, si une pétition pourrait régler le problème, notre interlocutrice de rappeler que : « Le système de pétition est un outil inscrit dans la loi organique portant création du Conseil économique, social et environnemental (CESE). En son article 4, elle prévoit qu’une pétition signée par au moins 5 000 citoyens sénégalais ou étrangers résidant de manière régulière au Sénégal soit obligatoirement examinée par le CESE Et arrivée au moment d’examiner cette pétition, ils se rendront compte que la loi votée n’est même pas appliquée», espère-t-elle.