Coupe de la caf : Malang Diédhiou condamne ‘’l’agression’’ des arbitres du match jaraaf-coton sports

Malang Diédhiou, arbitre central sénégalais

Dakar, Le responsable de l’arbitrage dans la zone ouest A de la Confédération, Malang Diédhiou, condamne ‘’l’agression’’ dont ont été victimes les quatre arbitres maliens venus officier le match Jaraaf-Coton Sports de Garoua, ce dimanche, au stade Lat Dior de Thiès.



‘’En ma qualité de responsable des arbitres de la zone ouest A, membre du panel des experts techniques de la CAF, je condamne fermement cette attitude et assisterai les arbitres dans toutes les procédures judiciaires qu’ils voudront initier’’, indique-t-il dans un communiqué.



Il invite la Fédération sénégalaise de football à ‘’s’autosaisir pour prendre les mesures disciplinaires conséquentes’’. Il estime que ‘’ces faits peuvent nous valoir une suspension du stade Lat Dior, notre seul espoir d’accueillir des matchs internationaux’’. Si une telle décision venait à être prise, ‘’cela serait préjudiciable pour notre équipe nationale à la veille d’échéances capitales’’, avertit-il.



A la fin du match Jaraaf-Coton Sports de Garoua, le quatuor d’arbitres dirigé par le Malien Boubou Traoré a été sauvagement agressé, déplore le communiqué. Il considère que ‘’ces actes d’une autre planète, aux antipodes des principes élémentaires de fair-play sont condamnables et à condamner’’.



‘’Ils n’honorent ni le Jaraaf, ni le Sénégal dont les responsables en charge du football s’efforcent jour et nuit (…) à préserver l’image de notre Téranga’’, poursuit la même source.



‘’Tombant sous le coup des sanctions disciplinaires et judiciaires, ces faits ne doivent pas rester impunis tant ils ont fini de salir notre football mais surtout notre pays’’, ajoute le même document.



