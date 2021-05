Covid 19 : L’OMS appelle à vacciner au moins 30% de la population de chaque pays d’ici la fin de l’année - adakar.com

News Santé Article Santé Covid 19 : L’OMS appelle à vacciner au moins 30% de la population de chaque pays d’ici la fin de l’année Publié le mardi 25 mai 2021 | Xinhua

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a appelé lundi tous les Etats membres à soutenir une campagne visant à vacciner au moins 30% de leur population respective d'ici la fin de l'année.



"Aujourd'hui, j'appelle les Etats membres à soutenir une campagne massive de vaccination d'au moins 10% de la population de chaque pays d'ici septembre, et une 'campagne jusqu'en décembre' pour atteindre notre objectif de vaccination d'au moins 30% d'ici la fin de l'année'', a déclaré le chef de l'OMS à l'ouverture de la 74e Assemblée mondiale de la santé (AMS) à Genève.



''Cela est crucial pour mettre un terme aux maladies graves et aux décès, assurer la sécurité de nos agents de santé et rouvrir nos sociétés et nos économies'', a-t-il ajouté.



''Le sprint vers notre objectif de septembre signifie que nous devons vacciner 250 millions de personnes supplémentaires dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en seulement quatre mois, en incluant en priorité tous les agents de santé et les groupes les plus à risque'', a-t-il précisé.



''Jusqu'à présent, aucun variant n'est apparu qui compromette de manière significative l'efficacité des vaccins, des diagnostics ou des thérapies'', a indiqué le chef de l'OMS, ajoutant cependant qu'''il n'y a aucune garantie que cela restera le cas''.



La 74e AMS a débuté lundi et porte sur l'urgence de mettre fin à la pandémie actuelle de COVID-19 et de prévenir la prochaine pandémie en construisant un monde plus sain, plus sûr et plus juste.



Alors que la pandémie continue de menacer la santé et le bien-être de tous les habitants de la planète, la session virtuelle de neuf jours de l'AMS devrait se concentrer sur la réponse à la pandémie de COVID-19.



Plus d'un an après le début de cette pandémie, le nombre de cas dans le monde a été multiplié par 40 pour atteindre 162 millions, tandis que le nombre de décès a été multiplié par 11 pour atteindre plus de 3,3 millions, selon les dernières statistiques de l'OMS.