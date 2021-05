AMS : l’ONU appelle les Etats à soutenir la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19 - adakar.com

AMS : l'ONU appelle les Etats à soutenir la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19
Publié le mardi 25 mai 2021 | Xinhua

A l'ouverture de la 74e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui se tient du 24 mai au 1er juin en ligne, de hauts responsables des Nations Unies ont appelé lundi les Etats à soutenir la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19.



"Aucun pays ne doit considérer être sorti d'affaire, quelque soit son taux de vaccination", a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Selon l'agence onusienne, alors que la communauté internationale s'efforce d'accélérer la vaccination des pays pauvres pour mettre un terme à la pandémie, "le monde demeure dans une situation très dangereuse", car le nombre de cas de COVID-19 recensé jusqu'ici en 2021 est plus important que celui enregistré pour toute l'année 2020.



Depuis l'apparition de la COVID-19, plus de 166,8 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus qui a causé plus de 3,46 millions de décès. "Nous devons être très clairs : la pandémie n'est pas terminée et elle ne le sera pas tant que la transmission n'est pas contrôlée dans tous les pays", a souligné M. Tedros.



Pour lui, la crise actuelle des vaccins contre la COVID-19 est une " injustice scandaleuse qui perpétue la pandémie", car plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays.



"Il n'y a pas de façon diplomatique de le dire : un petit groupe de pays qui fabriquent et achètent la majorité des vaccins dans le monde contrôlent le sort du reste du monde", a-t-il déploré.



"Malheureusement, à moins que nous n'agissions maintenant, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle les pays riches vaccinent la majorité de leur population et ouvrent leurs économies, tandis que le virus continue d'engendrer de profondes souffrances en circulant et en mutant dans les pays les plus pauvres", a indiqué pour sa part le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.



Si le mécanisme de solidarité internationale COVAX a permis d'acheminer 72 millions de doses à 125 Etats aux ressources modestes, seulement 1% de la population combinée de ces pays a été vaccinée. Le chef de l'OMS a appelé tous les pays à partager leurs doses avec le COVAX et à soutenir ce dernier. Il a également appelé les fabricants de vaccins à accroître leurs production et à réserver au moins 50% de cette dernière au mécanisme de solidarité internationale.



Pour M. Guterres, "le monde doit réagir résolument et solidairement pour arrêter le virus".