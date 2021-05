Covid 19 : Les scientifiques africains appellent à une plus grande surveillance pour renforcer la lutte contre la COVID-19 - adakar.com

La prochaine phase de la lutte de l'Afrique contre la COVID-19 doit mettre l'accent sur le renforcement de la surveillance et du séquençage génomique afin de mieux identifier les nouveaux variants et limiter la transmission du coronavirus, ont déclaré lundi des scientifiques au cours d'un forum virtuel à Nairobi.



Uzma Alam, responsable du programme Développer l'excellence dans la gouvernance, la formation et la science en Afrique (DELTAS), a indiqué que la capacité du continent à aplanir la courbe de la COVID-19 reposait sur une amélioration de la surveillance, des diagnostics, du traçage des contacts et de la vaccination.



"Il est nécessaire de dynamiser la coopération aux niveaux national et régional afin d'améliorer la surveillance des tendances de transmission du coronavirus, réaliser des tests et mesurer l'impact sur les systèmes de santé publique", selon Mme Alam.



L'Académie africaine des sciences (AAS) basée à Nairobi a convoqué le forum virtuel en vue de discuter des interventions éprouvées pour consolider la réponse à la COVID-19 sur le continent. Des chercheurs et décideurs politiques de haut niveau ont pris part au forum et souligné que l'Afrique devait renforcer la surveillance, les diagnostics et la modélisation pour améliorer la compréhension de la pandémie et de son impact sur l'économie.



Gordon Awandare, un chercheur ghanéen, a soutenu que les pays africains devaient investir dans des équipements de diagnostic de pointe et des formations aux professionnels de santé afin d'obtenir une meilleure détection des cas de COVID-19.



D'après M. Awandare, le continent a besoin de laboratoires modernes associés à une production locale des kits de diagnostic pour identifier un nombre plus précis de cas positifs et les traiter.



Tobias Chirwa, un épidémiologiste du Malawi, a déclaré que la COVID-19 avait rappelé l'urgence pour les pays africains d'améliorer les infrastructures de surveillance et empêcher une explosion du nombre de cas qui pourrait submerger les centres de santé publique.



Kadondi Kasera, directeur du Centre des opérations d'urgence de santé publique au ministère kényan de la Santé, a affirmé que la surveillance active était essentielle pour minimiser la transmission communautaire du coronavirus.

