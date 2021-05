La COVID-19 ne pourra pas être vaincue pays après pays, déclare le secrétaire général de l’ONU - adakar.com

Publié le mardi 25 mai 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé lundi à une véritable solidarité mondiale dans la lutte contre la pandémie.



"La COVID-19 ne peut pas être vaincue pays après pays", a déclaré M. Guterres, appelant à une action mondiale coordonnée dans trois domaines : une lutte solidaire contre le virus, un renforcement des systèmes de soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle, et une meilleure préparation à la prochaine crise de santé publique mondiale.



Les dirigeants mondiaux doivent de toute urgence mettre en place un plan mondial permettant un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements contre la COVID-19, a-t-il déclaré dans un message vidéo adressé à l'Assemblée mondiale de la Santé, qui se tient en ce moment à Genève. "Cela commence par le financement de l'Accélérateur ACT et de la Facilité COVAX, afin de permettre le déploiement d'outils vitaux pour les pays les plus pauvres à l'échelle mondiale", a-t-il indiqué.



Il a réitéré son appel à créer un groupe de travail du G20 qui rassemblerait tous les pays dotés de capacités de production de vaccins, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les partenaires de l'Accélérateur ACT et les institutions financières internationales, ainsi que diverses autres parties prenantes clé.



Ce groupe de travail devra viser à au moins doubler la capacité mondiale de production de vaccins en explorant toutes les options à sa disposition, comme le transfert volontaire de technologie ou de licences, la mise en commun des brevets ou une flexibilité accrue sur les droits de propriété intellectuelle, a-t-il déclaré.



Le groupe de travail du G20 devra également aborder la question d'une répartition mondiale plus équitable des vaccins au moyen de l'Accélérateur ACT et de la Facilité COVAX. Il devra être conjointement convoqué au plus haut niveau par les grandes puissances qui détiennent la majeure partie des capacités mondiales d'approvisionnement et de production, ainsi que par le système multilatéral international, a-t-il affirmé.



"Depuis le début de la pandémie de COVID-19, j'ai mis tous les pays en garde contre les dangers d'une réponse mondiale à deux vitesses. Malheureusement, à moins que nous n'agissions maintenant, nous serons confrontés à une situation dans laquelle les pays riches auront vacciné la majorité de leur population et rouvert leurs économies, tandis que le virus continuera de causer de terribles souffrances en circulant et en mutant dans les pays les plus pauvres. De nouveaux pics épidémiques pourraient ainsi avoir lieu, faisant des centaines de milliers de morts et ralentissant la reprise économique mondiale", a souligné M. Guterres.