Coronavirus : Des patients développent une maladie bizarre, les médecins perplexes Publié le lundi 24 mai 2021

Certains patients atteints du coronavirus développent une maladie qui entraîne une dilatation de leur langue au point qu’ils ne peuvent ni parler ni manger. C’est le cas d’un habitant de Houston, qui s’est retrouvé avec une énorme « langue de Covid » qui l’empêchait de parler ou de manger après avoir été placé sous respirateur pour survivre au virus.



La macroglossie est une maladie qui se caractérise par l’inflammation et le gonflement de la langue. Le Dr James Melville, l’un des principaux chercheurs dans ce domaine, a connaissance de neuf cas où un patient atteint de la COVID-19 a développé cette affection. « Il s’agit en fait d’une affection relativement courante, mais pas au même degré que chez ces patients. Il s’agit de ce que nous considérons comme une macroglossie massive ou géante, et ces cas sont extrêmement rares », a-t-il déclaré.



L’un des patients qu’il a traités, Anthony Jones, s’est retrouvé avec une langue gonflée à plusieurs fois sa taille normale. A tel point qu’il ne pouvait ni parler, ni manger. Les médecins de Jones l’ont fait rouler sur le ventre pour soulager ses poumons, durement touchés par une forme sévère du coronavirus. Mais cela n’a fait qu’aggraver l’état de sa langue. Le Dr Melville a dû pratiquer une intervention chirurgicale pour réduire la taille massive de la langue de Jones et soulager l’inflammation.



Il s’est finalement rétabli, mais le Dr Melville et d’autres médecins restent perplexes quant à la cause de cette complication rare, rapporte Afrikmag.



Le Dr Melville a traité les deux premiers cas de macroglossie au début de la pandémie, l’année dernière. Depuis lors, sept nouveaux cas de macroglossie ont été recensés.