Criminalisation de l'homosexualité : En chœur les manifestants choisissent Sonko pour porter le combat (vidéo) Publié le lundi 24 mai 2021

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de Pastef, les patriotes

Ce dimanche, de 10 heures à 14 heures, une grande manifestation avait lieu à la place de la Nation pour lutter contre l’homosexualité et demander à ce que les actes contre nature soient criminalisés. Lors de cette manifestations, des milliers et des milliers de Sénégalais ont accompagnés les activistes, Imams, membres de la société civile et politiques.



Parmi ceux qui ont pris la parole, figure l’Imam Alioune Sall. Face aux nombreux sénégalais venus dire « Non à l’homosexualité », il a demandé à ce que quelqu’un des autorités dans la tribune officielle soit choisi pour porter le combat contre l’homosexualité.



Dans la foulée, la foule, en chœur, a scandé le nom de Ousmane Sonko. Ces derniers ont ainsi porter leur choix sur le leader de Pastef, un des favoris pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2024, pour criminaliser l’homosexualité au Sénégal et faire un stop aux mouvements Lgbt, qui prennent du poids un peu partout dans le monde.



Pour rappel, Ousmane Sonko, hier à Bignona, est venu assister à cette manifestation contre l’homosexualité au Sénégal.