Nelson Mandela, Abdou Diouf et l'aide financière: le journaliste Mamadou Ibra Kane révèle Publié le dimanche 23 mai 2021

Nelson Mandela qui était à une année de son élection à la tête de l'Afrique du Sud est discrètement venu à Dakar pour solliciter un appui au président Abdou Diouf, afin de régler une gêne d'argent. La révélation est faite ce dimanche, par le journaliste et écrivain Mamadou Ibra Kane qui vient de publier un livre intitulé : " Mandela et le Sénégal - le grand secret ".



Les faits remontent en 1993. Le journaliste qui n'a pas révélé le montant du chèque, a fait savoir que Mandela allait être expulsé de sa maison de Soweto. Mandela avait connu des soucis d'argent et le Sénégal l'a appuyé. « Tenez-vous bien, même devenu président de la République, à chaque fois que Mandela rencontrait un officiel sénégalais dans le monde, il lui disait transmettez mes salutations et mes remerciements au président Abdou Diouf pour ce qu'il sait, que je sais et que seuls nous deux savons », a déclaré l'invité de Grand jury de la Rfm.