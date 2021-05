Touba : Les travaux d’extension du réseau hydraulique lancés en juin (DG OFOR) - adakar.com

News Société Article Société Touba : Les travaux d’extension du réseau hydraulique lancés en juin (DG OFOR) Publié le dimanche 23 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Les travaux du réseau hydraulique additionnel de 32 km dans la ville de Touba vont démarrer en juin, a annoncé, dimanche, le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Alpha Bayla Guèye.



‘’Nous avons 32 km de réseau additionnel à faire. Le projet a été lancé et je crois que le début d’exécution est attendu incessamment. Le marché est lancé et je crois que les travaux connaitront un début d’exécution sur le mois qui suit’ ’a-t-il dit.



Le directeur général de l’OFOR s’exprimait dans le cadre d’une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké pour aborder les problématiques liées à l’approvisionnement de Touba en eau.



Selon lui, cette extension du réseau va permettre d’anticiper les éventuels disfonctionnements dans l’approvisionnement de Touba en eau pendant le Magal, manifestation religieuse drainant des dizaines de milliers de fidèles.



‘’La ville de Touba s’aggrandit et il faut toujours prendre les devants pour mettre en place des politiques participatives qui permettent de juguler les difficultés et les imperfections liées au réseau dans cette deuxième bastion humaine du Sénégal après Dakar’’, a laissé entendre M. Guèye.



Dans ce cet optique, il est prévu au troisième trimestre 2021 une visite de terrain sur l’ensemble du réseau de forages de Touba pour voir les disfonctionnements éventuels sur le matériel, a-t-il annoncé.



L’OFOR veut être en permanence dans le travail sur le terrain parce que c’est vrai qu’il y a le magal qui polarise beaucoup mais il y a l’extension aussi, a encore dit son directeur général.





