Le journaliste accusé d'escroquerie bientôt libéré ? Publié le samedi 22 mai 2021





Il y a deux semaines le journaliste chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye avait été interpellé par la police et emmené à la Sûreté Urbaine du commissariat urbain de Dakar où il est gardé à vue. Il avait été arrêté après qu’une dame ait déposé une plainte contre lui, pour abus de confiance et escroquerie. D’après les faits relatés par ses confrères, il aurait pris 500.000 fCFA à la dame en lui promettant d’intervenir auprès des autorités judiciaires, auprès de qui, il aurait de l’influence, en la faveur de son patron qui est accusé de recel.



Mais il s’est fait que des semaines après rien n’ait bougé. Ce qui a fini par pousser la dame, qui avait cru en sa réelle capacité à intervenir dans l’affaire à porter plainte contre lui. Pape Ndiaye avait été interrogé par la police non seulement sur l’affaire l’opposant à la dame, mais aussi sur ses relations professionnelles, avec l’opposant Sonko notamment, et ses chroniques judiciaires.



Une autre version de l’affaire



D’après d’autres versions, la plaignante, Ndèye Awa Ndir, serait la copine du journaliste, qui a juste inventé l’affaire d’intervention judiciaire afin de recouvrir ses fonds. En effet, Pape Ndiaye l’aurait trahi en épousant une autre femme. Par ailleurs, nous apprenons de Seneweb, qu’il aurait remboursé les 500. 000 fCFA, qu’il avait reconnus comme prêt, à la dame afin de mettre fin à sa détention. Il serait ainsi donc sur le point de recouvrir sa liberté.