Manifestation de mars au Sénégal : La procureure de la CPI se prononce sur la plainte du M2D Publié le samedi 22 mai 2021

Dakar, le 21 mai 2021 - La procureure générale près la Cour pénale internationale (CPI) a été reçue, ce vendredi 21 mai 2021, par le président de la République, Macky Sall. Tweet

Fatoumata Bensouda, la procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI) , qui est actuellement à Dakar, a évoqué la plainte de l’opposition et du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) sur les manifestations de mars dernier.



Suite aux manifestations de mars dernier, qui ont couté la vie à de nombreux sénégalais, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale (CPI). En séjour au Sénégal, la procureure de la juridiction internationale s’est exprimée sur la question, face à la presse ce samedi à Dakar.



«Toute personne peut déposer des informations à la Cpi en vertu de l’article 15. Une fois reçues, nous vérifions ces informations pour voir si la Cour pénale doit vraiment traiter le dossier. C’est à ce stade que nous nous situons. Beaucoup nous ont écrit sur les évènements. Nous sommes dans la phase d’analyse », a-t-elle indiqué aux journalistes.



Au lendemain des manifestations, le gouvernement avait fait face à la presse. Me Sidiki Kaba, avocat et ministre de la Défense disait ceci, sur la plainte du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) : «La Cour pénale internationale n’attrait pas un Etat, mais des individus qui sont impliqués dans ce qu’on appelle des crimes massifs, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, le génocide. Avons-nous vu des faits qui sont aussi graves qui auraient pu être apparentés à ces crimes qui froissent la conscience de l’humanité qui a amené celle-ci à prendre cette juridiction internationale pour juger ces crimes massifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité nationale ? Rien de tel n’a eu lieu au Sénégal.»