Point de l`épidémie de Covid-19 au Sénégal un an après

Dakar, le 2 mars 2021 - Le ministère de la Santé et de l`Action sociale et les différents acteurs en charge de la lutte contre le Covid-19 ont fait le point sur l`évolution de la maladie au Sénégal un an après.