Scandale des déchets maritimes : chassé du Sénégal, le navire de Hapag Lloyd accoste en Mauritanie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Scandale des déchets maritimes : chassé du Sénégal, le navire de Hapag Lloyd accoste en Mauritanie Publié le samedi 22 mai 2021 | financialafrik.com

© aDakar.com par DR

Macky Sall baptise le nouveau patrouilleur de la marine nationale "Le Kédougou"

Dakar, le 19 Juin 2015 - Le président Macky Sall a baptisé le nouveau patrouilleur de la marine nationale "Le Kédougou". Le navire a pour mission principale la surveillance maritime, la police en mer ainsi que la recherche et le sauvetage en mer. Tweet

Alors que le géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd a été pris en flagrant délit de fraude par les douanes sénégalaises, le navire vient d’être repéré au port de la Mauritanie voisine. Greenpeace craint que ce dernier tente d’y déverser sa cargaison de déchets plastiques. Selon Libération, le cinquième plus grand armateur du monde menait une action frauduleuse pour faire entrer 25 tonnes de déchets plastiques au Sénégal. La cargaison illégale de déchets plastiques a été saisie sur le navire Hansa Neuburg.



La compagnie a accepté de payer une amende de 2 milliards de francs CFA et de réexporter les produits en question. Ce n’est pas une première pour la compagnie maritime. En juin 2020, elle s’est engagée à ne plus déverser ses déchets en Chine, mais avait déjà commencé à les détourner vers le Vietnam en 2018. En début de semaine, Greenpeace a révélé comment le Royaume-Uni et l’Allemagne ont déversé et brûlé des déchets plastiques en Turquie. Cette débâcle qui se joue en Afrique de l’Ouest illustre encore plus clairement l’implication systématique de ce même pays dans le déversement de déchets plastiques dans des pays marginalisés.