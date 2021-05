Des Sénégalais manifestent à Dakar en soutien à la cause palestinienne - adakar.com

Publié le samedi 22 mai 2021

© aDakar.com par BL

Rassemblement pacifique en soutien à la Palestine

Dakar, le 21 mai 2021 - Des organisations musulmanes et de la société civile ont manifesté, ce vendredi 21 mai 2021, à Dakar en soutien au peuple de la Palestine. Tweet

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, ce vendredi 21 mai 2021, à la Place de la Nation, à Dakar, en soutien au peuple de la Palestine, sous le coup de bombardements de l'armée israélienne depuis une dizaine de jours.



À l'appel de plusieurs organisations musulmanes et de la société civile dont “Africa First“, l'Ong “Jamra“, du Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS-Al Wahda) ou encore de l'Amicale des Cadres Musulmans du Sénégal (ACMS), plusieurs citoyens sénégalais ont convergé vers la place de la Nation (ex place de l'Obélisque) après la grande prière du vendredi.



Guy Marius Sagna, membre du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage) était également au rassemblement. L'activiste a pointé la responsabilité de l'État hébreu dans le drame que vit le peuple palestinien. "Israël est un Etat colonialiste, un Etat oppresseur contre la Palestine, un Etat impérialiste. La vérité est que l’Israël a tort", a déclaré Guy Marius Sagna devant une foule qui scandait des slogans hostiles à l'État juif.



Guy Marius Sagna a par ailleurs rappelé à l'État du Sénégal la position qui fut la sienne dans ce conflit. Il incrimine notamment le communiqué publié par la diplomatie sénégalaise et renvoyant presque dos à dos les deux protagonistes au conflit.



"Si on ne fait pas gaffe, l’Etat du Sénégal sera le dernier dans les mouvements de soutien à la Palestine. Il s’était distingué dans les soutiens pour la Palestine. Mais tel n’est plus le cas. Le communiqué (de l’Etat du Sénégal, Ndlr) semble traiter les deux communautés d’égal à égal alors qu’elles ne sont pas pareilles", a fustigé le membre de la société civile.



Le rassemblement paifique en soutien au peuple palestinien s'est tenu en présence de Safwat Ibraghith, ambassadeur de Palestine à Dakar.



Le chef de l'État s'est fait représenter à la manifestation par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma. Par ailleurs, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, à pris part au rassemblement



Les bombardements israéliens à Gaza ont causé la mort de plus de 230 Palestiniens dont 65 enfants, 39 femmes. Du côté israélien, les tirs de roquettes du Hamas ont tué 12 morts.



À l'initiative de l'Égypte et de la Jordanie, les deux parties en conflit sont parvenues, jeudi, à un cessez-le-feu.



Makhtar C.