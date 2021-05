Coupe de la CAF: Contre le Coton Sport, le Jaraaf doit faire preuve d’une grande lucidité, selon Ciré Dia - adakar.com

L`équipe du Jaraaf de Dakar

Ciré Dia, membre du staff technique du Jaraaf, recommande au club dakarois d’aborder avec "beaucoup de concentration et de lucidité" le match contre le Coton Sport de Garoua (Cameroun), vainqueur du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF ayant opposé les deux équipes dimanche dernier.



"Nous avions eu les moyens de gagner la manche aller, mais à la fin, l’adversaire a gagné la partie", a rappelé l’ancien attaquant international, qui déplore les nombreuses occasions manquées du Jaraaf.



"C’est le football, il y a eu la manche aller et il y aura le retour, dimanche. Maintenant, il faut faire preuve de la plus grande lucidité", a dit Dia, ancien joueur du Jaaraf, aujourd’hui membre du staff technique du club.



L’ancien joueur du Raja de Casablanca (Maroc) estime que le match retour sera l’occasion pour le club dakarois de rattraper son adversaire.



"Nous n’avons pas besoin de nous précipiter et d’oublier que le premier objectif est de combler notre retard", a précisé l’ancien attaquant international.



"L’adversaire a beaucoup de qualités, il faut le respecter, même si nous avons bien joué lors de la manche aller", a-t-il souligné, précisant que ce ne sera pas le match d’un seul joueur, mais de toute une équipe.



Ciré Dia dit croire "aux grandes qualités" des joueurs de son équipe. Aussi leur conseille-t-il de "jouer les uns pour les autres et d’être lucides dans les deux surfaces de jeu".



Tous les joueurs, à l’exception du défenseur Cheikh Koné, expulsé lors de la manche aller, sont prêts pour cette rencontre des quarts de finale de la Coupe de la CAF.



"Pape Youssou Paye a retrouvé ses coéquipiers", a-t-il tenu à préciser, ajoutant : "Les joueurs savent que c’est un match qui va compter dans leur carrière."



Battu au match aller, le Jaraaf jouera la manche retour au stade Lat Dior de Thiès, dimanche à partir de 16 heures.

