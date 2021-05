Lydia Ludic talents et le jackpot : ``quand le rêve devient réalité`` avec Skya - adakar.com

‘’Quand le rêve devient réalité’’. C’est l’œuvre réalisée par l’Ivoirien, Slagui Keuhoua Yves Alain, plus célèbre sous le pseudonyme de ‘’Skya’’, artiste peintre dont les prouesses ne sont plus à démontrer. Installé à Bingerville, à une dizaine de kilomètre d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, son atelier au quartier ‘’Belle vue’’ ne se cache d’aucune vu, tant il est connu de tous. C’est, d’ailleurs, dans ce cadre assez spécial que Skya a conçu son chef d’œuvre, utilisant des techniques mixtes et de l’acrylique sur toile pour répondre à la thématique du concours organisé par la structure Lydia Ludic Côte d’Ivoire autour du thème ‘’Le jakpot’’.



Il s’agit d’une toile thématique réalisée du 24 avril au 02 mai 2021, qui tient sur une dimension de 81cm sur 81 cm.



A travers cette toile intitulée ‘’Quand le rêve devient réalité’’, Skya montre à qui veut s’y essayer que pour gagner au gros lot, au jeu d’échec, il faut beaucoup d’investissements. Cette réalité est représentée par des pièces de jetons utilisés dans les casinos ou espace de jeux, principalement de jeu de hasard. Ces pièces représentent également la monnaie d’argent pour l’achat de ticket de loterie.



En effet, la possibilité de gagner, si mince soit-elle, étant la condition sine-qua-non de tout jeu de hasard et d’argent, l’élément confectionné montre que le joueur tente de gagner en jouant. Mais, que recherche l’artiste à travers cette victoire ?



Au-delà de la joie éprouvée par le vainqueur, Skya dépeint l’aspect réalisation, qui sous-entend la vie meilleure (nouvelle maison, nouvelle voiture), un investissement dans un projet dont rêve le joueur. Là aussi, l’artiste invite à un voyage dans un lieu inédit, son lieu de rêve, son univers de confort. Chacun peut y trouver du sien.



Ainsi, les couleurs chatoyantes qu’il utilise renvoient à une atmosphère de joie. Quand les lignes, elles, inspirent la paix, la tranquillité, un réconfort indicible.



De la joie, il y en a assez que reflète ce chef d’œuvre, et cela, à travers la luminosité qui en rejaillit.



Skya est, en effet, un artiste engagé qui allie maitrise, créativité et imagination. Henri Matisse dira : « c’est l’imagination qui donne au tableau espace et profondeur ».



Pour Skya, l’univers Lydia Ludic va au-delà de la planète Terre. D’où cette incursion dans l’espace pour le gagnant du jackpot. Car, il devient comme un oiseau qui plane sur les nuages. A cet instant, il est dans les rêves, ne réalisant pas encore qu’il vient de remporter le gros lot. Levant les mains vers le ciel, il remercie certainement les mannes des dieux pour lui avoir ouvert les portes de la chance. Car, la chance est le facteur clef qui permet d’atteindre et de décrocher le jackpot.



Comme un levé de soleil, la roue de la fortune rappelle que l’espoir est permis, et que tout arrive à point nommé à qui sait être patient et attendre son tour. Le rêve devient donc réalité…



Pour rappel, Lydia Ludic Côte d'Ivoire, filiale ivoirienne du Group Pefaco, spécialisée dans les jeux de hasard et loisirs, en partenariat avec l’Union des journalistes culturelles de Côte d’Ivoire (UJOCCI) organisent ce jeu concours dénommé ‘’Lydia Ludic talent’’, dont le thème est ‘’Le Jackpot’’.



Yolande JAKIN