Fait divers : une étudiante congolaise mortellement agressée aux HLM Grand-Yoff, les circonstances du crime

Une jeune étudiante congolaise a été assassinée devant chez elle, aux HLM Grand-Yoff, par un agresseur, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mai 2021.



Au quartier de HLM Grand-Yoff, c'est encore l'émoi chez les riverains et la famille de Lotaly Mollet. Âgée de 28 ans, la jeune rentrait à son domicile après avoir révisé ses cours quand son chemin a croisé celui de son bourreau. Celui-ci, à l'aide de tessons de bouteilles, lui a asséné plusieurs coups mortels dans la région du cœur et dans le cou.



L'agression a eu lieu à hauteur du Collège Hyacinthe Thiandoum, aux environs de 2 heures du matin.

Lotaly Mollet devait soutenir son mémoire ce samedi 22 mai 2021. Son assassin ne lui a pas donné l'opportunité d'aller jusqu'au bout de ses études. Elle était étudiante à l'École supérieure polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



La stupeur est plus marquée quand la presse a révélé l'identité du mis en cause dans ce crime. Il s'agit en fait d'un ressortissant bissau-guinéen, du nom de Séwu Cabi Diatta, âgé de 21 ans, un récidiviste qui a bénéficié récemment, en effet, de la grâce du chef de l'État à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr.

Le présumé coupable a un casier judiciaire chargé. Au cours de l'année 2020, Séwu Cabi Diatta aurait été déféré à trois reprises devant le parquet pour des faits délictuels.



