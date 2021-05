Le Sénégal fait un nouveau pas dans son projet électrique à moindre coût - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Sénégal fait un nouveau pas dans son projet électrique à moindre coût Publié le vendredi 21 mai 2021 | financialafrik.com

© Autre presse

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)

Tweet

Le directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Sénélec), Pape Demba Bitèye, a annoncé jeudi 20 mai, la mise en service prochaine d’une nouvelle centrale électrique d’une capacité de 120 mégawatts à partir de septembre, dans la commune de Malicounda, à Mbour, ville située dans l’ouest du pays.



La Senelec détient 15% de cette centrale et siègera au sein du conseil d’administration en tant qu’actionnaire.



Ce projet, d’un financement estimé à 350 millions d’euros, a été développé par des investisseurs nationaux et confié au groupe libanais Matelec, son plus gros projet à ce jour sur le continent africaine. Le financement est assuré à 70 % par la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, et à 30 % par le groupe lui-même.