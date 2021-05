Sénégal : la ville de Dakar annonce sa candidature pour l’organisation du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire - adakar.com

Sénégal : la ville de Dakar annonce sa candidature pour l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire
Publié le vendredi 21 mai 2021

La maire de Dakar Soham Wardini a procédé officiellement ce jeudi à la déclaration de candidature de sa ville pour l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, plus connu sous le nom de "Global Social Economy Forum" en 2023.



La capitale sénégalaise doit concourir avec des villes comme Casablanca et Rabat au Maroc, et Johannesburg en Afrique du Sud pour accueillir la première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire en Afrique.



Selon Mme Wardini, Dakar est bien placé pour accueillir la sixième édition du forum en 2023, en soulignant les nombreux atouts qui donnent espoir à cette candidature.



La maire de Dakar a assuré que le défi sera relevé, car "l'économie sociale et solidaire est ancrée dans notre société, elle n'est pas nouvelle pour nous".



Pour la maire de Dakar, après la pandémie de COVID-19 qui a mis à terre l'économie mondiale, il y a des moyens pour que tout le monde puisse se retrouver et que l'on redémarre sur de nouvelles bases.



Une campagne sera menée sur le continent pour réunir autour de Dakar la candidature de l'Afrique, a-t-elle fait savoir.



La ville qui va être désignée sera connue le 7 octobre prochain lors du quatrième Forum mondial de l'économie sociale et solidaire prévu du 4 au 8 octobre à Mexico.



Depuis plus d'une décennie, la ville de Dakar est engagée dans une promotion de l'économie sociale et solidaire avec de nombreux programmes mis en place parmi lesquels on peut citer le soutien aux activités génératrices de revenus aux familles en situation de pauvreté.



Il y a aussi le mécanisme de soutien à l'agriculture urbaine pour une économie verte et circulaire et le fonds d'appui aux initiatives culturelles privées.



Dakar a rejoint en juin 2020 le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire.