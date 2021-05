Le gouvernement face à la presse jeudi - adakar.com

Le gouvernement face à la presse jeudi Publié le jeudi 20 mai 2021 | Rewmi

© Présidence par LM

Le gouvernement tiendra sa 6e conférence de presse bimensuelle, jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif du président Mamadou Dia, à Dakar, annonce un communiqué reçu mardi à l’APS.

Le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, son collègue chargé de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et le ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, répondront aux questions des journalistes.

Ils aborderont le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.

Dans le cadre de sa communication, le gouvernement organise tous les 15 jours une conférence de presse dénommée ‘’Le gouvernement face à la presse’’.