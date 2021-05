Lycée des Parcelles Assainies : Les élèves décrètent 72 heures de grève pour dénoncer l’état piteux de leur établissement. - adakar.com

En mouvement d’humeur à partir de ce mercredi 19 mai 2021, les élèves du lycée des Parcelles Assainies n’en peuvent plus des conditions dans lesquelles ils font leurs cours. En effet, les travaux de cet établissement débutés depuis 5 ans peinent à s’achever. Ce qui a animé d’ailleurs le sentiment de colère et de désenchantement chez les apprenants de cette école.



En série L dans cet établissement, Abdou Khadre Guèye Diop, déplore cette situation avec amertume. « Nous sommes tous conscients de l’état actuel de notre école et ne pouvons plus apprendre dans l’état actuel de notre établissement », a-t-il fait savoir avant d’ajouter que dans ce lycée, il y a des salles de classe qui dépassent plus de 100 élèves.



À cause donc des lenteurs du chantier, les scientifiques, surtout ceux qui sont en série S1, ne disposent pas de laboratoire pour des travaux pratiques, encore moins d’une infirmerie ou d’une bibliothèque d’apprentissage pour les élèves littéraires.



Il en est de même pour l’administration et le corps professoral. Ces derniers ne disposant pas d’une salle des profs et de bureaux pour le personnel de l’administration sont obligés de se couler dans des pièces loin d’être appropriées aux exigences pédagogiques.



Aussi pour se faire attendre et réclamer de meilleures conditions d’apprentissage, les élèves de cet établissement avec la bénédiction de leurs professeurs ont décrété à partir de ce jour, 72 heures de grève.



« Si les travaux ne reprennent pas dès la semaine prochaine, nous passerons à la vitesse supérieure et délogeront les écoles primaires et secondaires de toutes les localités », a averti Abdou Khadre Guèye Diop.