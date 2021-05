Recrutement de 5.000 enseignants : « Nous avons reçu 152 050 demandes de candidature de toutes les régions et aussi de l’étranger » (Seyni Ndiaye Fall, coord. SIMEN) - adakar.com

Recrutement de 5.000 enseignants : « Nous avons reçu 152 050 demandes de candidature de toutes les régions et aussi de l'étranger » (Seyni Ndiaye Fall, coord. SIMEN) Publié le jeudi 20 mai 2021

Au lendemain des émeutes qui ont secoué le pays, le chef de l’État, M. Macky Sall, avait annoncé le recrutement de 65 000 jeunes dont 5.000 dans l’enseignement.



Conformément à cette décision, le ministre de l’Éducation Nationale, M. Mamadou Talla, a opté, à travers le Système d’Information du Ministère de l’Education Nationale (SIMEN), pour une inscription en ligne.



À cet effet, la plateforme recrutement.education.sn a été mise en place pour recevoir les demandes, du 03 au 15 Mai 2021.



Le coordonnateur du SIMEN, M. Seyni Ndiaye Fall revient pour Dakaractu, sur le processus qui a été mis en place et qui a abouti à la mise place de la plateforme. Et 48 heures après la clôture des candidatures, le coordonnateur du SIMEN fait le point des inscriptions.



Selon lui, « Nous avons reçu 152 050 demandes de candidature de toutes les régions et aussi de l’étranger. » En effet, ils sont 93 079 pour le préscolaire et l’élémentaire, 38 696 pour le moyen, 18 831 pour le secondaire et 1 441 pour les Daaras. Mais, rassure-t-il, « avec la plateforme, on est capable de sortir toutes les candidatures par région, par département et par commune.

Nous avons même des sénégalais basés à l’étranger, en France, Hollande, Etats-Unis, Maroc, Mauritanie, etc.



Et l’ensemble des candidatures sont bien prises en compte car nous ne voulons exclure aucun Sénégalais, où qu’il soit », a dit M. Fall...