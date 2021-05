Chambre criminelle de Dakar : Pour se faire entendre, Mar Thiam Ndiaye qui avait tenté d’assassiner le président Macky Sall, réclame 10 milliards à l’État du Sénégal pour réparation... - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Chambre criminelle de Dakar : Pour se faire entendre, Mar Thiam Ndiaye qui avait tenté d’assassiner le président Macky Sall, réclame 10 milliards à l’État du Sénégal pour réparation... Publié le jeudi 20 mai 2021 | dakaractu.com

© aDakar.com par ND. F

Scène de liesse devant le palais de justice après la libération sous contrôle judiciaire d`Ousmane Sonko

Dakar, le 8 mars 2021 - Une foule en liesse a accueilli, ce lundi 8 mars 2021, devant le Palais de justice, la libération sous conditionnelle du leader de l`opposition Ousmane Sonko. Tweet

L'accusé Mar Thiam Ndiaye a été attrait ce mercredi 19 mai 2021 devant la Chambre criminelle de Dakar pour tentative d'assassinat, détention illégale d'arme blanche. Il sera édifié sur son sort le 2 juin prochain.



Placé sous mandat de dépôt depuis 2018, Mar Thiam Ndiaye, né en 1977 à Kaolack, est tout sauf lucide. Manifestant des troubles psychiatriques depuis son retour d'Europe en 2015, la vie ne lui a pas fait de cadeau. L'accusé a toujours échoué dans la vie et il ne peut pas comprendre les véritables raisons de son échec. Sur les faits, il a fait 6 ans en Europe et il n'avait rien gagné et à chaque fois qu'il obtient un rendez-vous d'emploi, l'entreprise ferme ses portes. C'est la raison pour laquelle il a été refoulé d'Europe.



À la barre de la Chambre criminelle de Dakar, le sieur Ndiaye accuse la société sénégalaise d'être à l'origine de tout ses malheurs. "Cette société lisait dans mes pensées et m'avait également envoûté. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire payer à la société à travers leur personne morale qui est le président de la République Macky Sall", s'est-il défendu.



Et pour se faire entendre, il a profité de la visite officielle du Président chinois pour s'attaquer à un policier. Heureusement, le policier avait pris toutes les dispositions sécuritaires. Ce qui l'a aidé à maîtriser le Sieur Mar Thiam Ndiaye afin d'ouvrir une information judiciaire sur lui. Ce qui lui a valu son renvoi devant la Chambre criminelle. "J'avais l'intention de me faire entendre, mais pas pour tuer le président Macky Sall. J'ai acheté un couteau de cuisine de 8 cm. Lorsque je sortirai de prison, je commettrais l'acte que le policier m'a empêché.



Interrogé sur les faits, l'agent de la police explique les faits. "Ce jour-là, il est arrivé par-derrière. Je ne l'avais même pas vu. Il m'a infligé 3 coups de couteau au niveau du flanc gauche. Et je me suis battu avec lui. Je lui ai infligé un coup et il est tombé sur les barrières. C'est la suite que je l'ai maîtrisé.



Le maître des poursuites a demandé au président de la Chambre d'ordonner une expertise psychiatrique afin d'évaluer son état mental.



La défense assurée par Me Abdoulaye Tall a souligné que toute cette procédure n'est pas nécessaire, parce que l'état psychologique déficient est manifeste. La défense requiert du juge qu'il accepte la constitution de partie civile de l'accusé, avant de demander 10 milliards pour dommages et intérêts. Avec cette somme, déclare Me Tall, il pourra retrouver ses esprits et espérer avoir une nouvelle chance.



Délibéré 2 juin prochain...