Climat : La dernière prévision publiée par l’ANACIM - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Climat : La dernière prévision publiée par l’ANACIM Publié le jeudi 20 mai 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

Climat du samedi : La chaleur sera au rendez-vous selon l’ANACIM

Tweet

Le ciel sera passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du territoire avec toutefois une forte couverture nuageuse pouvant occasionner de la pluie sur les localités Sud-est au cours de cette nuit allant au petit matin, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans son bulletin de prévision reçu à l’APS, elle note que le temps chaud reste marqué à l’intérieur du pays, notamment à l’Est, au Centre et au Nord avec des pics de températures diurnes qui varieront entre 42 et 46°C. Cependant, sur le long du littoral, le temps sera plutôt clément, ajoute l’ANACIM, soulignant que la fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement sensible dans les zones côtières.



Les visibilités seront globalement bonnes malgré la présence de particules de poussière en suspension dans les régions Nord, Est et Centre et légèrement sur le littoral Nord, renseigne-t-elle. Selon l’agence, les vents dominants seront de secteur Nord à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée dans la journée de demain.



Une forte chaleur ces derniers jours



L’ANACIM avait déjà annoncé une forte chaleur dans les régions de l’intérieur du Sénégal avec un temps « plutôt clément » à Dakar et Saint-Louis. « Le temps chaud se maintiendra à l’intérieur du pays, où la chaleur restera marquée dans les localités est et nord avec des pics de températures diurnes variant entre 44° et 47° C par endroits », lit-on dans un bulletin de prévisions valable du lundi passé.