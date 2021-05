Le M2D organise une cérémonie de prières et de recueillement, le samedi 22 mai, à Bignona, pour honorer la mémoire des victimes des évènements de mars 2021 - adakar.com

Le M2D organise une cérémonie de prières et de recueillement, le samedi 22 mai, à Bignona, pour honorer la mémoire des victimes des évènements de mars 2021 Publié le jeudi 20 mai 2021

Le Sénégal a vécu au cours des mois de février et mars des moments troubles qui ont fortement ébranlé la paix sociale, la stabilité et l’unité nationale. La violente répression des manifestations organisées par les forces démocratiques et sociales du pays a occasionné la perte de 13 vies humaines et causé des blessures graves à près de 600 personnes.



Ces jeunes martyrs de la démocratie, partis à la fleur de l’âge, avaient entre 12 et 35 ans. Ils ont perdu brutalement la vie pour avoir revendiqué pacifiquement leur droit, garanti par la Constitution, de résister à l’arbitraire et à l’oppression.



Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) s’incline pieusement devant la mémoire de ces martyrs de la Démocratie.



Pour honorer leur mémoire et garder leur souvenir, le M2D organise une cérémonie de prières et de recueillement le samedi 22 mai 2021 à partir de 9h à Bignona.



Des représentants de toutes les communautés religieuses du pays, des obédiences politiques - les partis de l’opposition comme de la mouvance présidentielle -, des organisations de la société civile et des mouvements citoyens y sont invités.



Le choix de Bignona se justifie par plusieurs raisons. D’une part, c’est la ville du Sénégal qui a payé le plus lourd tribut lors des manifestations. Et d’autre part, étant l’une des principales villes de la Casamance, elle est aussi l’un des symboles marquants de la crise qui endeuille le Sénégal depuis plus de 40 ans.



Nulle autre ville du Sénégal, n’exprime dès lors, mieux que Bignona, ce sentiment fort et irréfragable de paix, de justice et d’unité.



La cérémonie prévue à Bignona sera l’occasion de lancer un appel à tous les acteurs de l’espace public à préserver la paix et la stabilité sociale et politique du Sénégal.



Il s’agira pour le M2D d’engager les acteurs politiques, les mouvements citoyens et associations de la société civile, à sceller un pacte, celui de Bignona, pour bannir de l’espace politique toute idée, tout discours, tout acte et toute pratique tendant à manipuler les identités religieuses, ethniques et communautaires à des fins politiciennes.



Bignona sera le point de départ d’une refondation nationale autour des valeurs d’unité, de solidarité et de fraternité qui cimentent notre vivre ensemble tel qu’il nous a été légué par nos illustres anciens.



Aussitôt après la journée de prières de Bignona, le M2D organisera des rencontres similaires dans toutes les régions avec une première étape programmée dans le Fouta. Les mêmes messages de paix, d’unité et de fraternité y seront proclamés.



Le M2D invite tous les citoyens, les leaders politiques et de la société civile à se joindre à ce vaste mouvement national pour la paix et l’unité.



Fait à Dakar le 19 Mai 2021