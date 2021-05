Le Sénégal se dote d’un cadastre pétrolier - adakar.com

News Économie Article Économie Le Sénégal se dote d’un cadastre pétrolier Publié le mercredi 19 mai 2021 | RFI

Cadastre pétrolier

Le Sénégal a lancé ce mardi un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permet de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. La mise en place de cet outil était une recommandation de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Carte des blocs, liste des permis - neuf actifs à ce jour - paiements enregistrés, tout cela est accessible au grand public sur la nouvelle plateforme du cadastre pétrolier.



« Transparence »

L'objectif affiché est d'offrir « plus de transparence », selon Sophie Gladima, ministre sénégalaise du Pétrole et des Énergies. « Ce cadastre nous permettra de démocratiser davantage l’accès à l’information dans le secteur. Pour les structures étatiques, il sera un moyen efficace pour la gestion administrative, les autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins ».





