TOUBA - Journée mondiale de l'hypertension artérielle célébrée dans la cité / 1 adulte sur 3 est hypertendu au Sénégal Publié le mercredi 19 mai 2021

Santé : la tension arterielle

C'est en présence du professeur Abdoul Kâne, Président de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR) que la journée mondiale de l'hypertension artérielle a été célébrée dans la cité religieuse. Des échanges nourris ont ainsi eu lieu au cours d'un panel au terme duquel le professeur Kâne reconnaît que l'hypertension artérielle "est la maladie chronique la plus répandue au Sénégal." Un adulte sur 3 au Sénégal présente cette maladie et c'est la cause principale des affections."