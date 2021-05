Péril plastique : Près de 200 mille tonnes de déchets produits par an au Sénégal, dont 150 mille à Dakar - adakar.com

Péril plastique : Près de 200 mille tonnes de déchets produits par an au Sénégal, dont 150 mille à Dakar Publié le mercredi 19 mai 2021

© Autre presse par DR

Des sachets en plastique

Le plastique continue d’être un véritable casse-tête dans la gestion de l’environnement. Et ceci est dà» à l’immense quantité de déchets plastiques produits chaque année. En effet, en moyenne, près de 200 mille tonnes de déchets sont produites tous les ans au Sénégal. L’annonce a été faite durant un séminaire destiné aux journalistes et portant sur la Contribution Déterminée Nationale du Sénégal.

Tout de même, des solutions sont mises en Å“uvre avec l’application de la loi interdisant la vente et l’utilisation de plastique. En outre, pour une solution durable, les experts présents ont rappelé l’utilité de mettre en place des villes vertes ou dans une échelle moins grande, des quartiers verts. »

Pour rappel, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, l’Institut mondial pour la croissance verte (Green global growth institute) a mis en place un projet destiné à lutter contre la pollution au Sénégal.