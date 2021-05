Plateforme digitale du Cadastre Pétrolier : « Un pas supplémentaire posé pour matérialiser un attachement à la gestion transparente des ressources pétrolières et gazières » (Sophie Gladima/ministre) - adakar.com

Pour une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, le gouvernement a procédé ce matin, au lancement officiel de la plateforme digitale du Cadastre Pétrolier du Sénégal (CPS). La cérémonie a été présidé par le ministre du Pétrole et des énergies renouvelables, Mme Sophiee Gladima en présence de son homologue mauritanien, M. Saleh et de la présidente de l'ITE Sénégal, Awa Marie Coll Seck.



Revenant sur le lancement de cette plateforme digitale, le ministre du pétrole salue les efforts consentis par les autorités sénégalaises pour garantir une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières du pays. "Aujourd'hui est un grand jour qui marque un pas supplémentaire posé par le président de la république pour matérialiser encore une fois son attachement à la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières", se réjouit le ministre.



Par ailleurs, Sophie Gladima a estimé que ce cadre permettra de démocratiser l'accès à l'information au grand public sur les questions liées à l'exploration et à l'exploitation des produits.



"L'élaboration de ce cadastre dans le secteur pétrolier et gazier incarne en effet la volonté du gouvernement d'aller vers une numérisation progressive d'une meilleure gestion des données liées aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation des produits hydrocarbures. Ce cadre permettra de démocratiser l'accès à l'information du secteur, grâce à la modernisation des données. Il s'agit donc de mettre à la disposition de tout le public mais aussi du monde entier, des informations de premier plan correspondant au besoin des structures étatiques. C'est un moyen efficace pour la gestion administrative des autorisations de suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des Bassins sénégalo-mauritaniens", rappelle le ministre du pétrole et des énergies renouvelables...