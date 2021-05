Euro 2021: Didier Deschamps déconfine Karim Benzema - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Euro 2021: Didier Deschamps déconfine Karim Benzema Publié le mardi 18 mai 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Didier Deschamps

Tweet

Contre toute attente, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a convoqué ce mardi 18 mai le Madrilène Karim Benzema, son attaquant fétiche du Mondial 2014, banni depuis cinq ans et demi.



Ce mardi 18 mai 2021 fera date dans l’histoire des Bleus. En effet, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé en début de soirée sur TF1 et M6 le nom de Karim Benzema dans sa liste pour l’Euro. « On s'est vus, on a discuté longuement, j'ai pris ma décision et je ne commenterai pas cette discussion », a déclaré un Didier Deschamps visiblement soulagé. La fin du désamour entre l’équipe de France et le joueur du Real Madrid.



Un très long purgatoire

Cinq ans et demi après sa 81e et dernière sélection, l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais renoue avec les Bleus de Deschamps. L’histoire avait été mise entre parenthèses depuis l'irruption de l'affaire de la « sextape » de Mathieu Valbuena fin 2015.



Ces dernières 24 heures, les rumeurs avaient enflé quand le quotidien Le Parisien et la radio Europe 1 annonçaient que Benzema « devrait figurer » dans la liste de Deschamps. Sa convocation fait l'effet d'un coup de tonnerre sur la planète football : le « cas » de Benzema, 33 ans, n'était plus un sujet depuis de longs mois, car Deschamps refusait systématiquement d’évoquer le joueur aux 27 buts en Bleu lors de ses conférences de presse. Mais Deschamps n'avait jamais, non plus, officiellement exclu l'hypothèse d'un retour de son attaquant fétiche du Mondial 2014, malgré les propos du Madrilène au fil de ses cinq ans de disgrâce.