Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a annoncé sa candidature à la Mairie de la ville de Dakar lors des prochaines élections territoriales prévues le 23 janvier 2022. En conférence de presse à Dakar, le proche de Khalifa Sall n’a pas manqué d’aborder la question du redécoupage territorial de Dakar. "Il y a juste une tentative d’asphyxier certaines communes du département de Dakar. Pourquoi ? Parce que tout simplement ils (ndlr, les membres de la majorité) sont incapables de gagner Dakar. Ils veulent faire disparaître Dakar. Cela ne passera pas ! Le président Macky Sall est très petit pour faire disparaître Dakar", a déclaré d’emblée le maire de Mermoz Sacré-Cœur.



Selon l’ancien responsable socialiste, le pouvoir est en train de manœuvrer pour mettre en difficultés certaines communes du département de Dakar. "On n’a jamais pensé qu’au Sénégal on pouvait descendre aussi bas. Quand aujourd’hui, on nous fait croire que les recettes soutirées à la ville de Dakar dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation, vont retourner à la mairie de Dakar sans aucune évaluation, ça pose problème", a martelé Barthélémy Dias.



Un nouveau projet de redécoupage administratif de la région de Dakar continue de faire l’objet de consultations auprès des conseils municipaux concernés. Et pour Barthélémy Dias, c’est "une agression totalement injustifiée sur la population du département de Dakar".



L’opposant qui dirige la municipalité de Mermoz Sacré-Cœur depuis 2009 dénonce par ailleurs l’attitude certaines membres de l’opposition. Il s’étonne en effet du silence de l’opposition et de certains de ses leaders lorsque des questions cruciales sont agitées.



"Dakar ne disparaîtra pas. Dakar ne peut pas disparaître sans le soutien des ténors de l’opposition. Le silence de certains leaders de l’opposition ne peut plus persévérer. Cette opposition ne peut être totalement muette quand on parle de pétrole, quand on parle de gaz, quand on parle du zircon et quand on parle du découpage administratif. C’est pourquoi j’interpelle les ténors de l’opposition car ils habitent majoritairement Dakar", a pesté Barthélémy Dias.



Par ailleurs, le maire de Mermoz Sacré-Cœur souligne que la Communauté Leboue doit également se montrer et faire entendre sa voix "car Dakar n’appartient pas à Macky Sall".



Makhtar C.