Locales 2022: Barthélémy Dias annonce sa candidature à la Mairie de Dakar

Publié le mardi 18 mai 2021 | Le Soleil

L’édile de la commune de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias a annoncé lundi sa candidature à la mairie de Dakar pour les prochaines élections locales de janvier 2022. « Je serai candidat à la mairie de Dakar. Macky Sall ne m’en empêchera pas. Je ne suis pas avec Macky Sall et je ne serai jamais avec lui mais, je serai candidat pour la mairie de Dakar », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.



Il ajoute : « Il faut que l’opposition se décide à se mettre ensemble. Pour se battre, on n’a pas besoin de faire des réunions ».



D’après Barthélémy Dias, l’opposition sénégalaise perd du temps à chercher à s’organiser. « Les Sénégalais attendent un pouvoir qui dirige et une opposition qui s’oppose. Tout le reste relève de la littérature », dit-il.