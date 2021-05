Sommet économique pour l`Afrique en France : Les Premières Dames africaines en tourisme sur la Seine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sommet économique pour l`Afrique en France : Les Premières Dames africaines en tourisme sur la Seine Publié le mardi 18 mai 2021 | Le Banco

© Autre presse par DR

Sommet économique pour l`Afrique en France : Les Premières Dames africaines en tourisme sur la Seine

Tweet

La Première Dame française Mme Brigitte Macron a offert le lundi 17 mai, une mémorable visite de la ville de Paris aux épouses des Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, venus prendre part au sommet sur le soutien financier que la France initie, en appui aux économies africaines. Pour avoir été rudement affectées par la crise sanitaire à Coronavirus. Le clou de cette excellente visite découverte, pour la plupart de ces invitées de marque, aura été la croisière effectuée sur la Seine.



Et l’une des figures marquantes de cette parade était Dominique Ouattara, la Première Dame de Cote d’Ivoire, qui entretient des relations fortes avec Brigitte Macron. Outre l’épouse du Chef d’Etat ivoirien, les Premières Dames de l’Angola, du Rwanda, des Comores, de la RDC, du Niger ainsi que d’autres épouses de hautes personnalités africaines, ont apprécié cette visite de la capitale française. Et plus particulièrement la randonnée sur la Seine, qui est le fleuve traversant la ville de Paris