Au Sénégal, Afrikamart mise sur le digital pour la vente de produits agricoles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, Afrikamart mise sur le digital pour la vente de produits agricoles Publié le mardi 18 mai 2021 | agenceecofin.com

© aDakar.com par DF

Louma Terminus Liberté 5

Le "louma" (marché) agricole de Liberté V (banlieue de Dakar) permet aux producteurs et consommateurs de vendre ou d`acheter à bon prix en réduisant le nombre d`intermédiaires de la chaîne d`approvisionnement des produits agricoles Tweet

Face aux défis liés aux infrastructures routières et à la logistique, les agriculteurs ruraux ont du mal à atteindre le marché de consommation. Comme solution, le Sénégalais Mignane Diouf s’est tourné vers les technologies et a créé une plateforme de vente en ligne de produits frais.



Afrikamart, start-up du domaine de l’AgriTech, propose une plateforme digitale qui met en relation les agriculteurs ruraux du Sénégal et les commerçants des zones urbaines. C'est une plateforme de distribution de produits frais qui offre également des services de marketing et d’accompagnement. Elle regroupe sur producteurs, détaillants, hôtels, restaurants et supermarchés du pays.



C’est en 2018 que Mignane Diouf a créé Afrikamart, après avoir constaté un manque de communication entre les agriculteurs et le marché. Son frère travaillant dans l’import-export, ils ont constaté la forte demande en produits vivriers sur les marchés étrangers.



« Nous avons importé des légumes du Maroc et nous nous sommes demandé pourquoi il était plus facile d'importer de grandes quantités de fruits et légumes du Maroc que de se procurer ces produits au Sénégal », a-t-il confié sur How We Made It In Africa.