Ces architectes sénégalais qui préfèrent la terre au béton

Remettant au goût du jour des techniques ancestrales, plusieurs projets de la capitale sénégalaises sont actuellement réalisés en terre crue.

La construction est en plein essor à Dakar, la capitale sénégalaise, où des immeubles d'habitation inachevés dominent la plupart des rues, laissant apparaître leurs briques de béton apparentes d'un gris uniforme et terne. Dans un secteur de la ville, cependant, un bâtiment se démarque: les briques que les ouvriers posent sont en terre crue et rouge. Le béton est peu coûteux et utilisé abondamment dans la capitale sénégalaise, mais il est mal adapté à la chaleur ouest-africaine. Les jours d'été, lorsque les températures atteignent fréquemment 38 ° C, les bâtiments deviennent des fournaises, refroidies uniquement à grands coups de climatisation.



La terre, de son côté, régule naturellement la chaleur et l'humidité, affirment les fondateurs de Worofila, une firme d'architecture spécialisée dans la conception bioclimatique. Depuis 2016, ils font pression pour que le matériau fasse son grand retour. Ils disent que cela pourrait réduire la pollution provenant des usines de ciment et de la production d'électricité tout en gardant les gens au frais.