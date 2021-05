Au Sénégal, Macky Sall tente de renouer avec la jeunesse - adakar.com

Séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes

Dakar, le 9 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé un séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes. Tweet

C’est un pays meurtri que se réveille doucement de ses blessures. Fatiguée par la crise sanitaire, la jeunesse du Sénégal est massivement descendue dans la rue en mars dernier pour protester contre l’arrestation, après des accusations de viol, de l’un de ses leaders les plus populaires, le député d’opposition Ousmane Sonko, président du Parti Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF). Rapidement, la crise politique s’est transformée en grogne sociale. Pour adoucir une situation explosive, Macky Sall, le président du pays, a privilégié le dialogue et proposé un grand plan de soutien à l’emploi des jeunes.