Economie : « A New road » pour accompagner l'Afrique dans la gestion de ses dettes publiques Publié le lundi 17 mai 2021 | Agences d'Information d'Afrique Centrale

A « New road » est le premier Think tank dédié aux dettes publiques et au financement des économies africaines. Il a annoncé le démarrage de ses activités à Abidjan, en Côte d’Ivoire : revoir les conditions d'octroi de financements aux pays africains, pour les aider à rebondir.



A « New road » offre un cadre qui permet de mener « une réflexion continue autour de la soutenabilité des dettes publiques et au financement des économies du continent africain », a déclaré la ministre, secrétaire générale de la présidence togolaise, Sandra Ablamba Johnson. Pour les experts qui le composent, « l’Afrique n’est pas surendettée, elle est sous financée et mal financée ». Ils appellent au respect de la souveraineté des Etats africains dans l’examen des préoccupations en lien avec leurs dettes. Ils annoncent, dans un premier temps, des rencontres avec les différents bailleurs de fonds du continent africain, autour de la problématique du coût et de la maturité de la dette.



A terme, l’objectif de « New road » est de plaider pour la cohérence des conditions commerciales des financements appliquées aux États africains avec celles pratiquées dans d'autres régions du monde, dans un contexte de relance post-Covid-19 où le recours à la dette s'impose, selon des économistes. L’autre priorité du Think tank est la mise à disposition des gouvernants, « de nouvelles formes de partenariats publics privés et d'outils innovants au service du développement du continent ». Il invite à revoir les conditions d'octroi de financements aux pays africains, afin d’inciter ses pouvoirs publics et décideurs à mobiliser d’importantes ressources en faveur « des secteurs clés pour l’Afrique (éducation, santé, TIC, transport, logement, agriculture, environnement, tourisme et énergie) », et à dégager dans ces secteurs, des champions nationaux et panafricains.