Décès de Moriba Magassouba: l'UJPLA salue la mémoire d'un journaliste panafricain Publié le lundi 17 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Nécrologie : Décès du journaliste Moriba Magassouba, ancien du Soleil

L’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) a salué, dimanche, la mémoire du journaliste sénégalais Moriba Magassouba décédé la veille à Abidjan des suites d’une courte maladie.



« C’est avec une grande tristesse que l’Union des journalistes de la presse libre Africaine (UJPLA) a appris le décès du journaliste sénégalais Moriba Magassouba le samedi 15 mai 2021 à Abidjan où il résidait depuis plusieurs années », écrit le président de l’UJPLA, l’Ivoirien Noël Yao dans un communiqué parvenu à APA.



« L’UJPLA salue la mémoire de cette figure emblématique de la presse africaine par ailleurs, historien et écrivain qui a fortement contribué à la formation de plusieurs jeunes journalistes », poursuit M. Yao, présentant les «sincères condoléances » de son organisation à la « famille biologique et professionnelle du défunt ».



Éminent journaliste issu de la 2e promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), l’école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Moriba Magassouba a, tour à tour, travaillé au journal Le Soleil du Sénégal, à l’Agence de presse panafricaine PanaPress dont il a été le Chef de Bureau à Abidjan, au magazine Africa international et à l’hebdomadaire Jeune Afrique.



PIG/ls/APA

