Attaque terroriste, trouble politique et criminalité : les Britanniques avertissent leurs ressortissants au Sénégal Publié le lundi 17 mai 2021



Le Royaume-Uni a mis à jour dans la section « conseils aux voyageurs » des alertes de risque « d’attentat, des troubles d’ordre publique sans oublier l’augmentation de la criminalité ». A travers cet avertissement, le pays prévient ses ressortissants établis au Sénégal.



« Les terroristes tenteront probablement de mener des attaques au Sénégal ». Ce message, selon Les Echos, a été adressé aux ressortissants britanniques sur le sol sénégalais. On y ajoute que ces attaques peuvent être « aveugles, y compris dans les lieux visités par des étrangers.



La Grande-Bretagne demande à ses ressortissants de faire particulièrement attention aux zones reculées du Sénégal à proximité des zones frontalières avec la Mauritanie, le Mali et à l’Est de la ville de Podor jusqu’à Kidira.



« Les groupes terroristes en Afrique de l’Ouest ont démontré leur capacité et leur intention en multipliant les attaques en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali depuis fin 2015 et 2016. Les cibles comprenaient des installations de loisirs, des stations balnéaires, des hôtels, des cafés et des restaurants visités par des étrangers. Soyez particulièrement vigilants dans ces endroits », lit-on dans la note.